Этап Гран-при ISU среди юниоров в Бангкоке — 2026: состав участников

В четверг, 3 сентября, в Бангкоке, Таиланд, стартует третий этап Гран-при ISU среди юниоров сезона-2026/2027. В турнире примут участие российские фигуристы, которые выступят во всех дисциплинах в нейтральном статусе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком участников от России, а также от некоторых других стран на этом турнире.

Фигурное катание. Этап Гран-при ISU среди юниоров, Бангкок. Список участников (частично):

Юноши: Лев Лазарев (Россия), Ли Яньхао (Новая Зеландия), Таига Нисино (Япония), Сюн Уемура (Япония).

Девушки: София Дзепка (Россия), Рэна Уэдзоно (Япония), Сумика Канадзава (Япония).

Танцы на льду: Мария Фефелова/ Артём Валов (Россия), Зои Бьянки/Даниэль Базиле (Италия).

С полным списком участников соревнований можно ознакомиться на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).