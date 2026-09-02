Этап ЮГП в Бангкоке — 2026 — онлайн-трансляция 3 сентября начнётся в 9:45

Завтра, 3 сентября, в Бангкоке, Таиланд, стартует третий этап Гран-при ISU среди юниоров, на котором выступят российские спортсмены. В прямом эфире соревнования покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьего этапа Гран-при среди юниоров.

В первый день турнира со своими короткими программами выступят российские фигуристы София Дзепка и Лев Лазарев (оба — одиночное катание).

Соревнования среди девушек начнутся в 9:45 мск, юноши выйдут на лёд сразу после после них в 15:15.

Напомним, на первом этапе Гран-при ISU среди юниоров София Дзепка и Лев Лазарев одержали победы в своих видах.