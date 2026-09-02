Этап Гран-при ISU среди юниоров в Бангкоке — 2026: расписание на 3 сентября 2026

Завтра, 3 сентября, в Бангкоке, Таиланд, стартует третий этап Гран-при ISU среди юниоров сезона-2026/2027. В турнире примут участие российские фигуристы, которые выступят во всех дисциплинах в нейтральном статусе. В первый день соревнований на лёд выйдут Лев Лазарев и София Дзепка (оба — одиночное катание). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Фигурное катание. Этап Гран-при ISU среди юниоров, Бангкок. Расписание соревнований 3 сентября мск:

Девушки, короткая программа — 9:45.

Юноши, короткая программа — 15:15.

В России турнир официально покажет Okko. Напомним, на первом этапе юниорского Гран-при ISU в Сиане София Дзепка и Лев Лазарев одержали победы в своих видах и поборются за попадание в финал серии.