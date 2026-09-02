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ISU Юниорский гран-при. Девушки. Короткая программа
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Этап ЮГП в Бангкоке 2026: во сколько выступят российские фигуристы 3 сентября 2026

Этап ЮГП в Бангкоке — 2026: во сколько выступят российские фигуристы 3 сентября
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Завтра, 3 сентября, в Бангкоке, Таиланд, стартует третий этап юниорской серии Гран-при ISU по фигурному катанию 2026 года. Во первый день соревнований юноши и девушки представят свои короткие программы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с временем выхода на лёд российских фигуристов Льва Лазарева и Софии Дзепки.

Фигурное катание. Третий этап юниорского Гран-при ISU в Бангкоке. Расписание выступлений российских фигуристов на 3 сентября (время московское):

14:39. София Дзепка (девушки, короткая программа);
18:43. Лев Лазарев (юноши, короткая программа).

Третий этап Гран-при ISU среди юниоров пройдёт с 3 по 5 сентября.

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