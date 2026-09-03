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Дикиджи сделал три четверных прыжка на тренировке перед турниром Kinoshita Group Cup

Дикиджи сделал три четверных прыжка на тренировке перед турниром Kinoshita Group Cup
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Российский фигурист Владислав Дикиджи сделал прогон произвольной программы на первой тренировке перед турниром участников серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Японии, передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Дикиджи сделал четверной лутц (с ошибкой на выезде), четверной флип, четверной сальхов, тройной аксель. Владислав катал первым из спортсменов.

Ранее сообщалось, что Дикиджи появился среди участников турнира серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Японии. Он заменил бронзового призёра Олимпиады-2022 в командном первенстве, чемпиона Европы — 2022 Марка Кондратюка.

Ранее 1 сентября в профиле Дикиджи на сайте ISU появились программы фигуриста на новый сезон: в короткой Дикиджи будет выступать под Experience (Starkey Remix) от Людовико Эйнауди, а также под версию саундтрека к фильму «Амели» – Comptine d’un autre ete от Оскара Жавело и Дамира Черипки. Произвольную Владислав будет катать под Feeling the Sound от Артёма Узунова и Nim Studio.

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