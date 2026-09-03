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Пётр Гуменник пошёл на четверные флип и лутц в короткой программе перед турниром в Японии

Пётр Гуменник пошёл на четверные флип и лутц в короткой программе перед турниром в Японии
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Чемпион России — 2026, участник Олимпийских игр в Милане фигурист Пётр Гуменник сделал прогон короткой программы в постановке канадского хореографа и чемпионки мира в танцах на льду Ше-Линн Бурн на первой тренировке перед турниром участников серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Японии, передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Гуменник сделал четверной флип-тройной тулуп, четверной лутц в степаут, тройной аксель в степаут.

Соревнования пройдут в Токио, Япония, с 4 по 6 сентября и станут для россиян первыми после возвращения на международную арену на взрослом уровне. Отметим, над произвольной программой Пётр работал в России с хореографом Даниилом Глейхенгаузом.

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