Евгений Семененко с помарками представил свою КП на тренировке в Японии

Двукратный чемпион России в одиночном катании Евгений Семененко провёл первую тренировку на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Японии.

В рамках тренировочной сессии Семененко исполнил прокат своей короткой программы. В его рамках из прыжкового контента россиянин с помарками исполнил четверной сальхов (спас), сделал касад четверной тулуп – двойной тулуп и одиночный тройной аксель, сообщает корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, темой короткой программы Семененко на сезон-2026/2027 является «Граф Дракула». Постановщиком выступил российский хореограф Никита Михайлов.