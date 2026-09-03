Евгения Медведева высказалась о том, что Этери Тутберидзе не посетила её свадьбу

Двукратный серебряный призёр Олимпиады-2018 двукратная чемпионка мира Евгения Медведева опровергла фигурирующую в соцсетях информацию, что она не позвала на свою свадьбу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

– Ты даже Этери Георгиевну приглашала на свадьбу.

– Приглашала, да, но она не смогла прийти просто.

– Но это важный момент для всех поклонников.

– Ну как я могла не пригласить Этери Георгиевну? Поскольку у меня есть своя программа «Бес комментариев», к комментариям я отношусь совершенно спокойно. Я что-то выкладываю, комментарии я читаю, мне это интересно. Какой-то один комментарий я увидела: «Вот, Жень, ты меня разочаровала, потому что ты не позвала Этери Георгиевну». Ну с чего вы взяли-то, что я её не звала? Просто работа у человека есть, не смогла она, она была в другом городе, давала мастер-класс. Точно так же, как и Алла Духова не смогла присутствовать у нас на свадьбе. Это же не значит, что мы её не звали. И Татьяну Анатольевну (Тарасову) звали, она тоже не смогла – по состоянию здоровья. Это нормально, это жизнь, — сказала Медведева в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.