«Настрой супер, боевой». Дикиджи — о дебюте на международных соревнованиях в Японии

Чемпион России — 2025 в одиночном катании Владислав Дикиджи поделился настроем на участие в турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup, который пройдёт с 4 по 6 сентября.

«Настроение супер! Мне вообще нравится, классно. После перелёта тяжело, конечно, поспать нормально не смогли, но вроде как распрыгались, раскатались. Всё достаточно неплохо у нас. Настрой — супер, боевой. Пока ещё ничего не показывал, будет премьера и короткой, и произвольной. Планировался первый этап Кубка Санкт-Петербурга, но не поехал я туда (смеётся). Первый показ программ будет именно в Японии», — передаёт слова Дикиджи корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, новую короткую программу 22-летнему Дикиджи поставил Егор Мурашов, произвольную — Никита Михайлов.