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«В России холоднее обычно». Гуменник — о первой тренировке перед стартом турнира в Японии

«В России холоднее обычно». Гуменник — о первой тренировке перед стартом турнира в Японии
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Чемпион России — 2026, участник Олимпийских игр в Милане российский фигурист Пётр Гуменник рассказал, как чувствует себя по прилёте в Японию, где выступит на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup.

«Со сном было сложно, но, в целом, чувствую себя хорошо. Это был первый выход, есть приятное волнение, это помогает. Как температура на льду? В России похолоднее обычно на катках (улыбается). Показал короткую и произвольную на небольшой аудитории в России. Программы готовы, надеюсь, в течение сезона будут становиться лучше, накатываться, становиться удобнее, смогу более свободно в них показывать свои роли», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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