Этери Тутберидзе присутствует на тренировке японских одиночников на Kinoshita Group Cup

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе наблюдает за тренировкой японских одиночников в рамках предсезонного турнира серии «Челленджер» в Токио Kinoshita Group Cup, сообщает корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова. На льду в данный момент тренируются Као Миура, Рио Наката, Cюн Сато, а также Донован Каррильо из Мексики.

Фото: Анастасия Матросова / «Чемпионат»

В соревнованиях в Японии, которые пройдут с 4 по 6 сентября, примет участие ученица Тутберидзе — серебряный призёр Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова), а также спортивная пара Дмитрий Козловский/Александра Бойкова.

В скором времени сегодня, 3 сентября, на ледовую тренировку выйдет Трусова.