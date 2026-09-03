«Счастлив, долго ждал, дождался». Семененко — о возвращении на международные старты

Двукратный чемпион России в одиночном катании Евгений Семененко поделился эмоциями от первой тренировки на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Японии, который пройдёт с 4 по 6 сентября.

«Счастлив, долго ждал, дождался. Только что прошла первая тренировка, очень понравилось. Впереди следующий день, тренировка перед короткой программой. Жарко ли на арене? Привык кататься на более прохладном льду, но всё в порядке. Мне уже удалось представить произвольную программу на сборах Бенуа Ришо, короткая впервые будет показана в Японии», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.