Пара Мишина/Галлямов получила нейтральный статус от ISU

Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что спортивная пара Александр Галлямов/Анастасия Мишина получила нейтральный статус от Международного союза конькобежцев (ISU).

«Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили нейтральный статус», — приводит слова Когана ТАСС.

Александр Галлямов/Анастасия Мишина — одна из самых титулованных современных спортивных пар в России. В их активе бронзовые медали Олимпиады-2022, золото чемпионата мира — 2021 и чемпионата Европы — 2022. Кроме того, они три раза выигрывали чемпионат России. При этом последний ЧР пара проиграла Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, которые получили нейтральный статус быстрее.