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Александра Трусова исполнила четверной лутц на тренировке турнира в Японии

Александра Трусова исполнила четверной лутц на тренировке турнира в Японии
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в Пекине, ученица Этери Тутберидзе российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) провела первую тренировку на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио, Япония.

Фото: Анастасия Матросова / «Чемпионат»

В рамках тренировки Трусова сделала прокат своей произвольной программы. Александра пропускала вращения, но делала дорожку шагов и хореографию. Из прыжкового контента россиянка чисто исполнила четверной лутц, тройной риттбергер, тройной сальхов, каскады тройной лутц — тройной тулуп, тройной лутц – тройной сальхов – двойной асель и одиночный двойной аксель, сообщает корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Турнир серии «Челленджер» пройдёт в Японии на ледовой арене Tokyo Tatsumi Ice в Токио (район Кото), которая была создана на базе инфраструктуры бывшего Международного плавательного центра Тацуми и открыта в сентябре 2025 года. Вместимость арены — 5000 зрителей. Турнир состоится с 4 по 6 сентября.