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Экс-россиянка Жилина провела тренировку на первом старте после перехода в Азербайджан

Экс-россиянка Жилина провела тренировку на первом старте после перехода в Азербайджан
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Экс-россиянка 18-летняя фигуристка Вероника Жилина провела тренировку на первом старте после получения разрешения от Международного союза конькобежцев (ISU) выступать за Азербайджан на соревнованиях под своей эгидой. Напомним, Жилина является участником серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Японии.

В прогоне короткой программы под песни Леди Гаги Жилина сделала двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц-тройной тулуп во второй половине программы.

Жилина, тренирующаяся в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко», пропустила два сезона из-за проблем со здоровьем. Отметим, что в активе Вероники есть победа в финале юниорского Гран-при России. Отметим, соревнования пройдут в Токио, Япония, с 4 по 6 сентября.

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