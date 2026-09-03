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Стало известно время выхода на лёд Александры Трусовой в КП на турнире Kinoshita Group Cup

Стало известно время выхода на лёд Александры Трусовой в КП на турнире Kinoshita Group Cup
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В Токио, Япония прошла жеребьёвка предсезонного турнира серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в женском одиночном катании. Российские фигуристки узнали время своего выхода на лёд в короткой программе. Прокаты пройдут завтра, 4 сентября, начало в 11:55 мск.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Женщины. Короткая программа
04 сентября 2026, пятница. 11:55 МСК
Не началось

Порядок выхода на лёд россиянок в КП на Kinoshita Group Cup (время – мск):

Александра Игнатова (Трусова) – 12:07.
Камилла Нелюбова – 12:38.
Анна Фролова – 12:45.

Отметим, что также короткую программу представит ученица Евгения Плющенко российская фигуристка Вероника Жилина, ныне представляющая Азербайджан. Её время выхода – 12:14.

Турнир серии «Челленджер» пройдёт в Японии на ледовой арене Tokyo Tatsumi Ice в Токио (район Кото), которая была создана на базе инфраструктуры бывшего Международного плавательного центра Тацуми и открыта в сентябре 2025 года.

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