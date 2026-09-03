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Мама Гайнутдинова поздравила со свадьбой только сына, не упомянув Медведеву

Мама Гайнутдинова поздравила со свадьбой только сына, не упомянув Медведеву
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Мама танцовщика Ильдара Гайнутдинова поздравила со свадьбой только сына, даже не упомянув его жену — фигуристку Евгению Медведеву, на это обратили внимание в соцсетях.

«Ты так быстро повзрослел. Мой младший ребёнок. Сегодня твоя свадьба, и я безгранична рада, что могу быть в этот день рядом с тобой. В Добрый путь, СЫН ❤️», — написала Рената Мазалова в соцсети.

Мазалова сопроводила публикацию фотографиями только сына, без Медведевой.

Свадебная церемония Медведевой и Гайнутдинова состоялась в минувшую субботу, 29 августа.

Ранее Евгения Медведева опровергла фигурирующую в соцсетях информацию, что она не позвала на свою свадьбу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

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