Мама Гайнутдинова поздравила со свадьбой только сына, не упомянув Медведеву

Мама танцовщика Ильдара Гайнутдинова поздравила со свадьбой только сына, даже не упомянув его жену — фигуристку Евгению Медведеву, на это обратили внимание в соцсетях.

«Ты так быстро повзрослел. Мой младший ребёнок. Сегодня твоя свадьба, и я безгранична рада, что могу быть в этот день рядом с тобой. В Добрый путь, СЫН ❤️», — написала Рената Мазалова в соцсети.

Мазалова сопроводила публикацию фотографиями только сына, без Медведевой.

Свадебная церемония Медведевой и Гайнутдинова состоялась в минувшую субботу, 29 августа.

Ранее Евгения Медведева опровергла фигурирующую в соцсетях информацию, что она не позвала на свою свадьбу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.