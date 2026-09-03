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Стали известны стартовые номера российских спортивных пар в КП на турнире в Токио

Стали известны стартовые номера российских спортивных пар в КП на турнире в Токио
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Сегодня, 3 сентября, на турнире Kinoshita Group Cup в Токио состоялась жеребьёвка среди фигуристов, выступающих в парном катании, для определения порядка выхода спортсменов на лёд в короткой программе. Пары представят свои короткие программы в субботу, 5 сентября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами спортивных пар из России, а также временем их выхода на лёд.

Фигурное катание. «Челленджер» Kinoshita Group Cup, Токио. Спортивные пары. Стартовые номера российских фигуристов (время начала прокатов – московское):

  • Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков – первый стартовый номер (начало проката – в 8:06 мск);
  • Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев – 5-й стартовый номер (8:37 мск);
  • Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 6-й стартовый номер (8:43 мск).

Турнир в Японии станет для взрослых российских фигуристов первым после возвращения на международную арену.

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