«Благодарны вселенной, что мы тут». Миронова/Устенко — об участии на турнире в Токио

Российские фигуристы, выступающие в танцах на льду, Екатерина Миронова и Евгений Устенко прокомментировали участие в первом международном старте после получения нейтрального статуса. Фигуристы примут участие на турнире в Токио (Япония) Kinoshita Group Cup.

Евгений: Жарковато на льду, это правда. Тёплая арена. Дома казалось, что «Юбилейный» – самая жаркая арена, в итоге «Юбилейный» по сравнению с этим – цветочки. Здорово, мы с Катей встретили много знакомых лиц.

Екатерина: Наташа с Филиппом (Прим. «Чемпионата» Ташлерова/Ташлер), Катя с Димой (Вольфкостин/Царевский), Диана с Глебом (Дэвис/Смолкин). Плюс ребята, американские парники.

Мы очень счастливы. Переполняют внутри эмоции, мы пытаемся держаться, но это очень здорово здесь очутиться. Мы уже обсудили с девчонками, что это ощущается невероятно, как будто это всё сон, но при этом реальность. Мы очень благодарны вселенной, что мы тут, – передаёт слова Мироновой и Устенко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.