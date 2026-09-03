«Никто в нас помидоры не кидал». Устенко — о реакции иностранцев на возвращение россиян

Российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко, выступающие в танцах на льду, рассказали о своём состоянии перед тренировкой на турнире в Токио и ответили, как их встретили зарубежные фигуристы.

— Удалось ли поспать перед тренировкой?

Екатерина: Поспали хорошо, выспались.

Евгений: Проспал завтрак, пошёл кушать в местный магазин. Креветки я не брал, но взял роллы. Вроде пока я жив. Завтра расскажу, как ощущения.Сегодня первый день, на международной арене всегда так по моим воспоминаниям, не было такой напряжённости, которая присуща нашим стартам. Просто от нас это зависит. Тут все на расслабоне, это начало сезона, мы все были немного не готовы — все привыкли к контрольным прокатам, а тут к началу сентября нужно быть в хорошей форме. Для нас это было форсировано.

– Как встречают русских на международной арене?

Евгений: Никто в нас помидоры не кидал. Красные мы просто от тренировки (улыбается). Не знаю, рано судить. Первое впечатление, за себя скажу, никакого негатива нет, все с улыбкой, с радостью. Мы последний раз видели многих ребят здесь почти пять лет назад, мы тогда были сильно помладше, да и ребята растут с каждым годом.

Екатерина: Думаю, что человеческие отношения — между друг другом. Мы в целом и не думали, что нас может ожидать что-то плохое, — передаёт слова Мироновой и Устенко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.