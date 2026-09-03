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«Всплакнула перед поездкой». Экс-россиянка Жилина — о первом старте после перерыва

«Всплакнула перед поездкой». Экс-россиянка Жилина — о первом старте после перерыва
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Азербайджанская фигуристка Вероника Жилина высказалась об эмоциях перед первым стартом после перерыва. Жилина, тренирующаяся в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко», пропустила два сезона из-за проблем со здоровьем. Она выступит на «челленджере» в Токио, где будут российские фигуристы.

«Очень рада тому, что выхожу на старты наконец-то. За эти три года каждый раз думала, когда же будет мой первый турнир после такого перерыва. Получилось, что в Японии. Токио — очень красивый город, да и сама страна. Даже перед поездкой несколько раз всплакнула. Сейчас со здоровьем более-менее всё хорошо. Постараюсь не запускать, если какие-то есть микротравмы.

Уже провела первую тренировку, катала короткую программу — по элементам всё чисто. Прыгается легко, хорошо. У меня есть проблемы со сном, но чувствую себя хорошо. Силы есть. Всё нормально, прорвёмся», — передаёт слова Жилиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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