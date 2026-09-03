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Экс-россиянка Жилина раскрыла, с каким контентом планирует выступать на турнире в Токио

Экс-россиянка Жилина раскрыла, с каким контентом планирует выступать на турнире в Токио
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Экс-россиянка, ныне представляющая Азербайджан, фигуристка Вероника Жилина рассказала, с каким контентом планирует выступить на турнире в Токио (Япония).

«В Токио со мной приехал тренер-постановщик Андрей Ежлов. Он ставил мне произвольную программу, а короткую дорабатывал. Сотрудничество с ним идёт весело, комфортно. Волнения перед стартом пока нет — на самом деле вообще всё хорошо. Летела сюда и даже не вспоминала, что я на старт лечу. Завтра посмотрим.

Но, конечно же, я счастлива, что приехала на турнир. Надеюсь, весь сезон будет удачным. На первый старт решили поехать с тройными. Четверной сальхов я иногда напрыгиваю на тренировках», — передаёт слова Жилиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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