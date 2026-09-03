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Определились стартовые номера россиян в танцах на льду в РТ на турнире в Токио

Определились стартовые номера россиян в танцах на льду в РТ на турнире в Токио
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Сегодня, 3 сентября, на турнире Kinoshita Group Cup в Токио состоялась жеребьёвка среди фигуристов, выступающих в танцах на льду, для определения порядка выхода спортсменов на лёд в ритмическом танце. Спортсмены представят свои ритм-танцы в субботу, 5 сентября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами танцоров на льду из России, а также временем их выхода на лёд.

Фигурное катание. «Челленджер» Kinoshita Group Cup, Токио. Танцы на льду. Стартовые номера российских фигуристов (время начала прокатов – московское):

  • Екатерина Миронова/Евгений Устенко – первый стартовый номер (начало проката – в 9:35 мск);
  • Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано – 6-й стартовый номер (10:13 мск);
  • Василиса Кагановская/Максим Некрасов – 12-й стартовый номер (11:13 мск).
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