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Бойкова/Козловский исполнили четверной выброс на тренировке перед турниром в Токио

Бойкова/Козловский исполнили четверной выброс на тренировке перед турниром в Токио
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Чемпионы Европы, трёхкратные чемпионы России фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, исполнили на тренировке перед короткой программой турнира Kinoshita Group Cup в Токио четверной выброс вне прогона. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова с места событий.

Фигуристы на тренировке выполнили прогон короткой программы «Чёрная пантера», поставленной в Монреале французским хореографом Ромэном Агенауэром. В прокате спортсмены исполнили чистый тройной выброс, параллельный тройной сальхов, работали над дорожкой шагов и хореографией.

Соревновательный прокат короткой программы Бойкова и Козловский представят в субботу, 5 сентября. Они выйдут на лёд под шестым стартовым номером в 8:43 мск. Турнир в Токио станет для россиян первым после возвращения на международную арену.

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