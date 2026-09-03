15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Юниорский гран-при. Юноши. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
15:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Ни в чём нельзя быть уверенным». Жулин — о нейтральном статусе Мишиной и Галлямова

«Ни в чём нельзя быть уверенным». Жулин — о нейтральном статусе Мишиной и Галлямова
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр, заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал новость о присвоении статуса нейтральных атлетов чемпионам мира и Европы в парном катании Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Фигуристы получили нейтральные статусы значительно позже других спортсменов из сборной России.

«Они получили статус одними из последних. Слава богу, что вообще получили. Но у нас ни в чём нельзя быть уверенным. Кондратюку статус сначала дали, а потом его забрали», — приводит слова Жулина ТАСС.

Ранее стало известно, что у чемпиона Европы Марка Кондратюка временно отозвали нейтральный статус перед турниром Kinoshita Group Cup в Токио. Его заменит Владислав Дикиджи.

Материалы по теме
Замена Кондратюка на Дикиджи не случайна. Украина хочет помешать нашим фигуристам!
Замена Кондратюка на Дикиджи не случайна. Украина хочет помешать нашим фигуристам!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android