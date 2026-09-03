«Ни в чём нельзя быть уверенным». Жулин — о нейтральном статусе Мишиной и Галлямова

Серебряный призёр Олимпийских игр, заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал новость о присвоении статуса нейтральных атлетов чемпионам мира и Европы в парном катании Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Фигуристы получили нейтральные статусы значительно позже других спортсменов из сборной России.

«Они получили статус одними из последних. Слава богу, что вообще получили. Но у нас ни в чём нельзя быть уверенным. Кондратюку статус сначала дали, а потом его забрали», — приводит слова Жулина ТАСС.

Ранее стало известно, что у чемпиона Европы Марка Кондратюка временно отозвали нейтральный статус перед турниром Kinoshita Group Cup в Токио. Его заменит Владислав Дикиджи.