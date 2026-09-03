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Видео: Владислав Дикиджи и Пётр Гуменник прогулялись по Токио перед стартом «челленджера»

Видео: Владислав Дикиджи и Пётр Гуменник прогулялись по Токио перед стартом «челленджера»
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Чемпионы России по фигурному катанию Пётр Гуменник и Владислав Дикиджи совершили прогулку по столице Японии Токио в преддверии старта турнира категории «челленджер» Kinoshita Group Cup. Видео опубликовал Гуменник в своём телеграм-канале.

В пятницу, 4 сентября, Гуменник и Дикиджи выступят со своими короткими программами. Дикиджи выйдет на лёд под шестым стартовым номером в 9:43 мск, Гуменник выступит следом за ним под седьмым номером в 9:50. Помимо Гуменника и Дикиджи, из россиян выступит в мужском одиночном катании Евгений Семененко (второй стартовый номер, 9:12 мск).

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Мужчины. Короткая программа
04 сентября 2026, пятница. 09:00 МСК
Окончено
1
Рио Наката
Япония
96.48
2
Владислав Дикиджи
Россия
88.79
3
Сюн Сато
Япония
85.71

Для взрослых фигуристов из России турнир в Токио станет первым после возвращения на международную арену. Россияне выступят в нейтральном статусе.

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