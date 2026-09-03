Бронзовый призёр ОИ-2026 заявила, что рада выступить с Трусовой на одном льду в Японии

Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2026 японская фигуристка Ами Накаи заявила, что её восхищает мастерство россиянки Александры Трусовой и она рада разделить с ней лёд на одних соревнованиях. Обе спортсменки выступят на турнире Kinoshita Group Cup. Короткие программы они представят в пятницу, 4 сентября.

«Я хочу добиться таких же или даже лучших результатов, чем в прошлом сезоне. Уверена, что преодолела свою нервозность на большой арене [в прошлом сезоне]. Я всегда смотрела выступления Александры Трусовой по телевизору, и, видя, как она выполняет четверные прыжки, думала, что она очень крутая. Я так рада выступать вместе с ней», — приводит слова Накаи Yahoo.co.jp.