Дзепка выступила с короткой программой на ЮГП в Бангкоке, она уступила лидеру менее балла

Российская фигуристка София Дзепка выступила с короткой программой на третьем этапе Гран-при ISU среди юниоров в Бангкоке. За выступление спортсменка получила от судей 70,17 балла. В прокате россиянка исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройных флипа и тулупа. По итогам выступления она занимает второе место, уступая менее балла лидеру соревнований японке Сумике Канадзаве.

Спортсменка выступила под 36-м стартовым номером. После неё программы представят ещё две фигуристки. Примечательно, что Дзепка получила дедакшн, предположительно, за слишком поздний старт после объявления фамилии спортсменки. Также судьи нашли у фигуристки недокрут на тройном флипе.

Для Дзепки этот этап