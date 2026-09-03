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ISU Юниорский гран-при. Юноши. Короткая программа
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Фото: реакция Софии Дзепки на оценки за короткую программу на ЮГП в Бангкоке

Фото: реакция Софии Дзепки на оценки за короткую программу на ЮГП в Бангкоке
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Российская фигуристка София Дзепка выступила с короткой программой на третьем этапе Гран-при ISU среди юниоров в Бангкоке. За выступление спортсменка получила от судей 70,17 балла и заняла промежуточное второе место. В прокате россиянка исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройных флипа и тулупа. По итогам выступления она уступила менее балла лидеру соревнований японке Сумике Канадзаве.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 3, Бангкок, Таиланд
Девушки. Короткая программа
03 сентября 2026, четверг. 09:45 МСК
Окончено
1
Сумика Канадзава
Япония
70.38
2
София Дзепка
Россия
70.17
3
Лия Чо
Канада
66.72

Реакция Софии на полученные оценки:

Фото: Кадр из трансляции/Okko

Примечательно, что Дзепка по