Фото: реакция Софии Дзепки на оценки за короткую программу на ЮГП в Бангкоке
Российская фигуристка София Дзепка выступила с короткой программой на третьем этапе Гран-при ISU среди юниоров в Бангкоке. За выступление спортсменка получила от судей 70,17 балла и заняла промежуточное второе место. В прокате россиянка исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройных флипа и тулупа. По итогам выступления она уступила менее балла лидеру соревнований японке Сумике Канадзаве.
Реакция Софии на полученные оценки:
Фото: Кадр из трансляции/Okko
Примечательно, что Дзепка по