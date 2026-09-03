Фото: реакция Софии Дзепки на оценки за короткую программу на ЮГП в Бангкоке

Российская фигуристка София Дзепка выступила с короткой программой на третьем этапе Гран-при ISU среди юниоров в Бангкоке. За выступление спортсменка получила от судей 70,17 балла и заняла промежуточное второе место. В прокате россиянка исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройных флипа и тулупа. По итогам выступления она уступила менее балла лидеру соревнований японке Сумике Канадзаве.

Реакция Софии на полученные оценки:

Фото: Кадр из трансляции/Okko

Примечательно, что Дзепка по