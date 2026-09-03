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ISU Юниорский гран-при. Юноши. Короткая программа
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Сумика Канадзава выиграла КП на юниорском этапе Гран-при в Бангкоке, Дзепка — вторая

Сумика Канадзава выиграла КП на юниорском этапе Гран-при в Бангкоке, Дзепка — вторая
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Японская фигуристка Сумика Канадзава стала победительницей короткой программы на третьем юниорском этапе Гран-при ISU в Бангкоке. За выступление она получила от судей 70,38 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 3, Бангкок, Таиланд
Девушки. Короткая программа
03 сентября 2026, четверг. 09:45 МСК
Окончено
1
Сумика Канадзава
Япония
70.38
2
София Дзепка
Россия
70.17
3
Лия Чо
Канада
66.72

Россиянка София Дзепка занимает промежуточное второе место, она уступила лидеру менее балла, набрав 70,17. Тройку лидеров замыкает канадка Лия Чо (66,72).

Фигурное катание. 3-й этап Гран-при ISU среди юниоров, Бангкок. Девушки, короткая программа:

1. Сумика Канадзава (Япония) — 70,38.

2. София Дзепка (Россия) — 70,17.

3. Лия Чо (Канада) — 66,72.

4. Юнь Си Фань (Китай) — 65,27.

5. Леандра Ци