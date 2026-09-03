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София Дзепка получила дедакшн в КП за этапе Гран-при в Бангкоке за поздний старт

София Дзепка получила дедакшн в КП за этапе Гран-при в Бангкоке за поздний старт
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Российская фигуристка София Дзепка получила дедакшн (штраф, при котором из оценки за выступление вычитается один балл) за поздний старт. Согласно правилам, у фигуриста есть 30 секунд после объявления его фамилии диктором, чтобы начать прокат, Дзепка не смогла уложиться в указанный промежуток. За выступление россиянка получила 70,17 балла с учётом дедакшна.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 3, Бангкок, Таиланд
Девушки. Короткая программа
03 сентября 2026, четверг. 09:45 МСК
Окончено
1
Сумика Канадзава
Япония
70.38
2
София Дзепка
Россия
70.17
3
Лия Чо
Канада
66.72

В прокате Дзепка исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройных флипа и тулупа. На тройном флипе техническая бригада нашла у спортсменки недокрут в четверть оборота.

Победительницей короткой программы соревнований стала японская фигуристка С