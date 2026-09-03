Николай Угожаев не примет участия в соревнованиях в Италии

Чемпион России – 2025 по прыжкам, победитель и призёр этапов Гран-при России фигурист Николай Угожаев не примет участия в предстоящем турнире в Италии, об этом сообщил тренер фигуриста Дмитрий Хромин.

«Николай не едет на турнир в Италию. В планах выступать на прокатах в Москве, сейчас готовимся к ним. Также у нас по плану стоит турнир в Грузии», – приводит слова Хромина ТАСС.

Вместо Угожаева на соревнованиях выступит Матвей Ветлугин. Турнир в Италии пройдёт с 17 по 20 сентября. Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским фигуристам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Россияне принимают участие в турнирах впервые с 2022 года.