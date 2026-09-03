Угожаев поделился своими планами на ближайшие международные старты

Чемпион России – 2025 по прыжкам, победитель и призёр этапов Гран-при России фигурист Николай Угожаев рассказал о ближайших планах на международные соревнования.

«С нейтральным статусом всё в порядке. Буду ли я выступать в Ломбардии? Пока не могу сказать, предварительно — да, но как будет по факту, пока не знаю», — передаёт слова Угожаева корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

Николай Угожаев получил нейтральный статус в минувшем августе. Для взрослых российских фигуристов первым турниром после возвращения на международные старты станет Kinoshita Group Cup в Токио, который стартует в пятницу, 4 сентября.