15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Юниорский гран-при. Юноши. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
15:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Угожаев поделился своими планами на ближайшие международные старты

Угожаев поделился своими планами на ближайшие международные старты
Комментарии

Чемпион России – 2025 по прыжкам, победитель и призёр этапов Гран-при России фигурист Николай Угожаев рассказал о ближайших планах на международные соревнования.

«С нейтральным статусом всё в порядке. Буду ли я выступать в Ломбардии? Пока не могу сказать, предварительно — да, но как будет по факту, пока не знаю», — передаёт слова Угожаева корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

Николай Угожаев получил нейтральный статус в минувшем августе. Для взрослых российских фигуристов первым турниром после возвращения на международные старты станет Kinoshita Group Cup в Токио, который стартует в пятницу, 4 сентября.

Материалы по теме
Николай Угожаев не примет участия в соревнованиях в Италии