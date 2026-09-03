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«Новый для меня опыт». Угожаев рассказал о работе с Флораном Амодио

«Новый для меня опыт». Угожаев рассказал о работе с Флораном Амодио
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Чемпион России – 2025 по прыжкам, победитель и призёр этапов Гран-при России фигурист Николай Угожаев рассказал о работе с французским фигуристом и хореографом Флораном Амодио.

«В середине наших сборов в «Сириусе» я отправился в Москву, где был Флоран Амодио. Мы с ним поставили программу, провели вместе примерно полторы недельки. Процесс происходил очень хорошо, достаточно быстро. Новый для меня опыт, потому что все на английском языке, но это не доставило проблем.

Произвольную поставили Юрий Николаевич и Валерия Чистякова, как и в предыдущем году. Ничего особо по контенту с прошлого сезона менять не буду, будет четыре четверных прыжка, а остальное в целом почти ничего не меняется.

В короткой программе Флоран сам предложил музыку, сказал: «Я посмотрел твои предыдущие выступления, я думаю, тебе это больше всего подойдёт». Я послушал, понял, что да, всё цепляет, и вот начали работать», — передаёт слова Угожаева корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

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