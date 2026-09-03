Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова проходит плановое обследование в больнице и чувствует себя хорошо. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

«Татьяна Тарасова находится в больнице на плановом обследовании. С ней всё хорошо, причин для беспокойства», – сказал собеседник агентства.

Тарасовой 79 лет. Весной 2026 года она попала в реанимацию. Тогда Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила, что у Татьяны Анатольевны была диагностирована сильная простуда. Через несколько дней Тарасову выписали из больницы.

Ученики Татьяны Тарасовой завоевали в общей сложности семь золотых олимпийских медалей. Под её руководством тренировались Ирина Роднина/Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова/Андрей Букин, Марина Климова/Сергей Пономаренко, Илья Кулик, Алексей Ягудин и другие.