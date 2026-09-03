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«Совершенно другой уровень». Японская фигуристка Симада — о четверном лутце Трусовой

«Совершенно другой уровень». Японская фигуристка Симада — о четверном лутце Трусовой
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Четырёхкратная чемпионка мира среди юниоров японская фигуристка Мао Симада рассказала, что осталась под впечатлением после исполнения четверного лутца россиянкой Александрой Игнатовой (Трусовой) на тренировке перед стартом турнира Kinoshita Group Cup.

«Я никогда раньше не видела вживую, как женщина исполняет четверной лутц. Это было невероятно. До этого я видела его только по телевизору, поэтому подумала: «Так вот как это выглядит в реальности». Высота и мощь прыжка — совершенно другой уровень. Это меня очень вдохновило.

Поскольку [Трусова] поднимала руки во время прыжка, я подумала, что тоже хотела бы попробовать сделать так же», — приводит слова Симады Hochi News.

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