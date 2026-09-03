ISU присвоил нейтральный статус Мишиной, Галлямову и ещё нескольким фигуристам

Международный союз конькобежцев (ISU) официально присвоил нейтральный статус чемпионам мира в парном катании российским фигуристам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

Фото: ISU

Фото: ISU

Помимо Мишиной и Галлямова, нейтральные статусы получили танцоры на льду Елизавета Шичина/Павел Дрозд и Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, а также выступающие в парном катании Вероника Меренкова/Даниль Галимов.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских спортсменов до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе летом этого года. Первым турниром для взрослых фигуристов станет «челленджер» Kinoshita Group Cup в Японии, который пройдёт с 4 по 6 сентября.