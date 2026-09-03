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Лев Лазарев выступил с короткой программой на ЮГП и занимает промежуточное второе место

Лев Лазарев выступил с короткой программой на ЮГП и занимает промежуточное второе место
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Российский фигурист Лев Лазарев показал короткую программу на третьем этапе серии Гран-при ISU среди юниоров в Бангкоке, Таиланд. За своё выступление спортсмен получил 86,47 балла. В прокате он чисто исполнил тройной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа. На данный момент Лев занимает промежуточное второе место, отставая от лидера на 0,2 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 3, Бангкок, Таиланд
Юноши. Короткая программа
03 сентября 2026, четверг. 15:15 МСК
Окончено
1
Ли Яньхао
Новая Зеландия
86.65
2
Лев Лазарев
Россия
86.47
3
Хиро Кевтатхип
Таиланд
81.55

Лазарев выступал под 26-м стартовым номером. После него на лёд выйдут ещё двое.

Отметим, что для Льва этот этап Гран-при — второй в сезоне. Ранее он одержал уверенную победу на первом этапе юниорской серии в Сиане, Китай.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов до соревнований под своей эгидой летом 2026 года. Спортсмены выступают в нейтральном статусе.

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