Лев Лазарев выступил с короткой программой на ЮГП и занимает промежуточное второе место

Российский фигурист Лев Лазарев показал короткую программу на третьем этапе серии Гран-при ISU среди юниоров в Бангкоке, Таиланд. За своё выступление спортсмен получил 86,47 балла. В прокате он чисто исполнил тройной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа. На данный момент Лев занимает промежуточное второе место, отставая от лидера на 0,2 балла.

Лазарев выступал под 26-м стартовым номером. После него на лёд выйдут ещё двое.

Отметим, что для Льва этот этап Гран-при — второй в сезоне. Ранее он одержал уверенную победу на первом этапе юниорской серии в Сиане, Китай.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов до соревнований под своей эгидой летом 2026 года. Спортсмены выступают в нейтральном статусе.