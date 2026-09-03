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Лев Лазарев идёт вторым после короткой программы на ЮГП в Бангкоке

Лев Лазарев идёт вторым после короткой программы на ЮГП в Бангкоке
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Российский фигурист Лев Лазарев идёт вторым по итогам короткой программы на третьем этапе юниорской серии Гран-при ISU в Бангкоке, Таиланд. За своё выступление он получил от судей 86,47 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 3, Бангкок, Таиланд
Юноши. Короткая программа
03 сентября 2026, четверг. 15:15 МСК
Окончено
1
Ли Яньхао
Новая Зеландия
86.65
2
Лев Лазарев
Россия
86.47
3
Хиро Кевтатхип
Таиланд
81.55

Лидирует фигурист из Новой Зеландии Ли Яньхао с результатом 86,65 балла. Тройку замыкает Хиро Кевтатхип (Таиланд), который получил 81,55 балла.

Фигурное катание. Третий этап Гран-при ISU среди юниоров, Бангкок. Юноши, короткая программа:

1. Ли Яньхао (Новая Зеландия) — 86,65.
2. Лев Лазарев (Россия) — 86,47.
3. Хиро Кевтатхип (Таиланд) — 81,55.
4. Сюн Уэмура (Япония) — 80,40.
5. Кирилл Шейко (Израиль) — 76,80.
6. Сунь Ихэ (Китай) — 72,06.

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