Лев Лазарев идёт вторым после короткой программы на ЮГП в Бангкоке

Российский фигурист Лев Лазарев идёт вторым по итогам короткой программы на третьем этапе юниорской серии Гран-при ISU в Бангкоке, Таиланд. За своё выступление он получил от судей 86,47 балла.

Лидирует фигурист из Новой Зеландии Ли Яньхао с результатом 86,65 балла. Тройку замыкает Хиро Кевтатхип (Таиланд), который получил 81,55 балла.

Фигурное катание. Третий этап Гран-при ISU среди юниоров, Бангкок. Юноши, короткая программа:

1. Ли Яньхао (Новая Зеландия) — 86,65.

2. Лев Лазарев (Россия) — 86,47.

3. Хиро Кевтатхип (Таиланд) — 81,55.

4. Сюн Уэмура (Япония) — 80,40.

5. Кирилл Шейко (Израиль) — 76,80.

6. Сунь Ихэ (Китай) — 72,06.