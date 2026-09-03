В письме Украины в ISU нашли ошибки о Трусовой, Бойковой и Козловском

Федерация фигурного катания Украины обратилась в ISU с требованием пересмотреть решения о допуске российских фигуристов и допустила несколько фактических ошибок.

В отношении Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в письме утверждается, что 26 апреля 2022 года они присутствовали на встрече президента России Владимира Путина с олимпийцами в Кремле и получили от него медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Однако фигуристы не посещали это мероприятие, и у них нет такой государственной награды.

Ошибка содержится и в информации об Александре Трусовой (Игнатовой). В письме говорится, что фигуристка присутствовала на встрече с Путиным и лично получила от него орден Дружбы. На самом деле у Трусовой нет этой награды. В 2022 году помощник президента России Игорь Левитин вручил спортсменке медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Несмотря на письмо Федерации фигурного катания Украины, у Трусовой, Бойковой и Козловского статус не забрали. Они будут участвовать в японском «челленджере» Kinoshita Group Cup, который пройдёт с 4 по 6 сентября.