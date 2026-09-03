Все чемпионы России в мужском катании периода отстранения выступят в Токио

Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи и Евгений Семененко выступят на турнире серии «челленджер» Kinoshita Group Cup в Японии. Все они выигрывали чемпионат России в последние четыре года, причём каждый представляет Санкт-Петербург.

Семененко дважды становился чемпионом страны — в 2023 и 2024 годах. В 2025 году титул взял Дикиджи, а в 2026-м победил Гуменник.

Все три фигуриста уже прибыли в Токио, где состоялись первая тренировка и жеребьёвка короткой программы, по итогам которой Семененко получил второй стартовый номер, Дикиджи — шестой, а Гуменник — седьмой.

Турнир пройдёт в Токио с 4 по 6 сентября. Мужчины представят короткую программу 4 сентября в 9:00 мск, а произвольную — 5 сентября в 11:50 мск.