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ISU Юниорский гран-при. Девушки. Произвольная программа
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Этап Гран-при ISU среди юниоров, Бангкок: расписание соревнований на 4 сентября

Этап Гран-при ISU среди юниоров, Бангкок: расписание соревнований на 4 сентября
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Сегодня, 4 сентября, в Бангкоке, Таиланд, прододжится третий этап юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). В нём примут участие российские фигуристы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго дня соревнований.

Фигурное катание. Третий этап Гран-при ISU среди юниоров, Бангкок. Расписание на 4 сентября (время московское)

10:15. Танцы на льду, ритм-танец (россияне Мария Фефелова и Артём Валов выйдут на лёд в 10:20).

13:15. Девушки, произвольная программа (россиянка София Дзепка выступит в 18:51).

3 сентября юноши и девушки уже представили свои короткие программы. Российские фигуристы София Дзепка и Лев Лазарев идут вторыми после КП в своих видах.

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