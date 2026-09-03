Этап ЮГП в Бангкоке: онлайн-трансляция 4 сентября начнётся в 10:15

Завтра, 4 сентября, в Бангкоке, Таиланд, продолжится третий этап Гран-при ISU среди юниоров, на котором выступят российские спортсмены. В прямом эфире соревнования покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьего этапа Гран-при среди юниоров.

В втор день турнира со своим ритм-танцем выступят россияне Мария Фефелова и Артём Фалов, а также произвольную программу представит София Дзепка.

Соревнования в танцах на льду начнутся в 10:15 мск. Девушки выйдут на лёд в 13:15.

Напомним, ранее София Дзепка выступила со своей короткой программой и перед стартом произвольной занимает промежуточное второе место.