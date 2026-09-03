Этап ЮГП в Бангкоке: во сколько выступят российские фигуристы 4 сентября

Завтра, 4 сентября, в Бангкоке, Таиланд, продолжится третий этап юниорской серии Гран-при ISU по фигурному катанию 2026 года. Во второй день турнира девушки представят свои произвольные программы, а также пройдут соревнования в ритм-танце. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с временем выхода на лёд российских фигуристов Марии Фефеловой/Артёма Валова и Софии Дзепки.

Фигурное катание. Третий этап юниорского Гран-при ISU в Бангкоке. Расписание выступлений российских фигуристов на 4 сентября (время московское):

10:20. Мария Фефелова/Артём Валов (танцы на льду, ритм-танец);

18:51. София Дзепка (девушки, произвольная программа).