Kinoshita Group Cup, Токио: даты проведения, расписание, участники, призовые, где смотреть

4 сентября, в Токио, Япония, стартует турнир серии «челленджер» Kinoshita Group Cup. В соревнованиях примут участие российские фигуристы, которые выступят в нейтральном статусе во всех видах. В «ВК Видео» «Чемпионата» будет доступна трансляция соревнований.

Соревнования пройдут с 4 по 6 сентября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием Kinoshita Group Cup в Токио.

Фигурное катание. Расписание «челленджера» Kinoshita Group Cup

4 сентября, пятница

9:00 – мужчины, короткая программа.

11:55 – женщины, короткая программа.

5 сентября, суббота

8:00 – пары, короткая программа.

9:30 – танцы на льду, ритм-танец.

11:50 – мужчины, произвольная программа.

6 сентября, воскресенье

6:30 – пары, произвольная программа.

8:15 – танцы, произвольный танец.

11:30 – женщины, произвольная программа.

Также «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом сборной России на турнире в Японии и некоторыми конкурентами россиян.

Состав сборной России на «челленджере» Kinoshita Group Cup

Женщины: Александра Игнатова (Трусова), Камилла Нелюбова, Анна Фролова (Мария Захарова, Дина Хуснутдинова — запасные).

Мужчины: Пётр Гуменник, Евгений Семененко, Владислав Дикиджи (Николай Угожаев — запасной).

Спортивные пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.

Танцы на льду: Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано (Анна Щербакова/Егор Гончаров — запасные).

Состав основных конкурентов россиян из других стран (частично)

Мужчины: Рио Наката (