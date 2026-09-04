Кубок Kinoshita Group — 2026 в Токио: состав участников

4 сентября, в Токио, Япония, стартует турнир серии «челленджер» Kinoshita Group Cup. В соревнованиях примут участие российские фигуристы, которые выступят в нейтральном статусе во всех видах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом сборной России.

Состав сборной России на «челленджере» Kinoshita Group Cup

Женщины: Александра Игнатова, Камилла Нелюбова, Анна Фролова (Мария Захарова, Дина Хуснутдинова — запасные).

Мужчины: Пётр Гуменник, Евгений Семененко, Владислав Дикиджи (Николай Угожаев — запасной).

Спортивные пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.

Танцы на льду: Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано (Анна Щербакова/Егор Гончаров — запасные).