Кубок Kinoshita Group — 2026 в Токио: где смотреть, расписание трансляций

4 сентября, в Токио, Япония, начнётся турнир серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup. В соревнованиях примут участие российские фигуристы, которые выступят в нейтральном статусе во всех видах. В «ВК Видео» «Чемпионата» будет доступна трансляция соревнований.
Соревнования пройдут с 4 по 6 сентября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием Kinoshita Group Cup в Токио.
Фигурное катание. Расписание «Челленджера» Kinoshita Group Cup
4 сентября, пятница
9:00. Мужчины, короткая программа.
11:55. Женщины, короткая программа.
5 сентября, суббота
8:00. Пары, короткая программа.
9:30. Танцы на льду, ритм-танец.
11:50. Мужчины, произвольная программа.
6 сентября, воскресенье
6:30. Пары, произвольная программа.
8:15. Танцы, произвольный танец.
11:30. Женщины, произвольная программа.