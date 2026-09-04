Кубок Kinoshita Group — 2026 в Токио: где смотреть, расписание трансляций

4 сентября, в Токио, Япония, начнётся турнир серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup. В соревнованиях примут участие российские фигуристы, которые выступят в нейтральном статусе во всех видах. В «ВК Видео» «Чемпионата» будет доступна трансляция соревнований.

Соревнования пройдут с 4 по 6 сентября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием Kinoshita Group Cup в Токио.

Фигурное катание. Расписание «Челленджера» Kinoshita Group Cup

4 сентября, пятница

9:00. Мужчины, короткая программа.

11:55. Женщины, короткая программа.

5 сентября, суббота

8:00. Пары, короткая программа.

9:30. Танцы на льду, ритм-танец.

11:50. Мужчины, произвольная программа.

6 сентября, воскресенье

6:30. Пары, произвольная программа.

8:15. Танцы, произвольный танец.

11:30. Женщины, произвольная программа.