Кубок Kinoshita Group — 2026 в Токио — онлайн-трансляция 4 сентября, Трусова, Гуменник

4 сентября, в Токио, Япония, стартует турнир серии «челленджер» Kinoshita Group Cup. В соревнованиях примут участие российские фигуристы, которые выступят в нейтральном статусе во всех видах. В «ВК Видео» «Чемпионата» будет доступна трансляция соревнований.

Чемпион России — 2026, участник Олимпийских игр в Милане фигурист Пётр Гуменник выйдет на лёд в короткой программе в 9:50 мск.

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в Пекине, ученица Этери Тутберидзе российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) появится на льду в короткой программе в 12:07 мск.

Турнир серии «челленджер» пройдёт в Японии с 4 по 6 сентября на ледовой арене Tokyo Tatsumi Ice в Токио (район Кото).