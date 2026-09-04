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Кубок Kinoshita Group — 2026 в Токио — онлайн-трансляция 4 сентября, Трусова, Гуменник

Кубок Kinoshita Group — 2026 в Токио — онлайн-трансляция 4 сентября, Трусова, Гуменник
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4 сентября, в Токио, Япония, стартует турнир серии «челленджер» Kinoshita Group Cup. В соревнованиях примут участие российские фигуристы, которые выступят в нейтральном статусе во всех видах. В «ВК Видео» «Чемпионата» будет доступна трансляция соревнований.

Чемпион России — 2026, участник Олимпийских игр в Милане фигурист Пётр Гуменник выйдет на лёд в короткой программе в 9:50 мск.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Мужчины. Короткая программа
04 сентября 2026, пятница. 09:00 МСК
Не началось

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в Пекине, ученица Этери Тутберидзе российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) появится на льду в короткой программе в 12:07 мск.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Женщины. Короткая программа
04 сентября 2026, пятница. 11:55 МСК
Не началось

Турнир серии «челленджер» пройдёт в Японии с 4 по 6 сентября на ледовой арене Tokyo Tatsumi Ice в Токио (район Кото).

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