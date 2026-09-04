Семененко сделал чистый прогон КП перед стартом первого международного турнира за 4 года

Российский фигурист Евгений Семененко провёл предстартовую тренировку перед короткой программой на «челленджере» Kinoshita Group Сup, передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

В прогоне короткой программы на музыку из фильма «Дракула» Семененко сделал каскад четверной сальхов — тройной тулуп, сольный четверной тулуп и тройной аксель, а также полностью проехал дорожку шагов.

Занятие фигурист покинул досрочно, на льду он провёл около 24 минут.

Турнир серии «Челленджер» пройдёт в Японии на ледовой арене Tokyo Tatsumi Ice в Токио (район Кото), которая была создана на базе инфраструктуры бывшего Международного плавательного центра Тацуми и открыта в сентябре 2025 года.