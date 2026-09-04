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Трусова сделала чистый прогон короткой программы от Ришо на тренировке в Японии

Трусова сделала чистый прогон короткой программы от Ришо на тренировке в Японии
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в Пекине российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) сделала чистый прогон короткой программы на тренировке перед стартом турнира Kinoshita Group Cup в Японии, передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Фигурное катание. Кубок Kinoshita Group. Токио, Япония
Женщины. Короткая программа
04 сентября 2026, пятница. 11:55 МСК
Не началось

В прокате Трусова сделала двойной аксель, тройной риттбергер и каскад тройной лутц-тройной тулуп. Короткую программу фигуристке для этого сезона поставил Бенуа Ришо вовремя визита в Москву.

В короткой программе на турнире в Японии Трусова выступит под вторым стартовым номером.

Турнир серии «челленджер» пройдёт в Японии с 4 по 6 сентября на ледовой арене Tokyo Tatsumi Ice в Токио (район Кото).

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